中華電(2412)董事會昨(6)日通過將發行國內無擔保普通公司債300億元，得一次或分次發行，發行年期不超過10年，為中華電首次發行普通公司債，為下半年即將開台的5G備足銀彈。

中華電表示，今年3月央行4年來首次降息1碼，牽動市場利率走低，公債發行利率更創歷史新低，中華電財務結構健全，現金流量強勁，歷年信評續獲中華信評長期信用twAAA及標準普爾長期信用AA評等。該公司擬憑藉此優勢，配合目前歷史低利環境募集中長期資金，為未來發展儲備能量。

中華電今年營運策略採「5G+轉型」雙軸並進策略，結合「攻企客」、「守核心」、「衝新興」、「轉體質」及「廣結盟」等五大策略主軸，積極拓展國內與海外市場。今年4月中華電已率先獲得NCC的5G基地台架設許可，並預訂第三季開台，預期5G在後疫情階段，全球將走向寬頻隨時連線(Always Broadband connected，ABC)時代，大頻寬、快速且大量連結特性的5G，將扮演更顯重要地位，此外，中華電未來在系統整合、資安、大數據、雲端、及5G創新應用五大領域將積極啟動併購轉投資，進行「廣結盟」。

為了配合「5G+轉型」雙軸策略，中華電此次通過發行公司債，充實中長期資金銀彈，展現出該公司積極拓展經營的企圖心。

(時報資訊)