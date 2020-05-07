台灣5G即將在第三季進入商轉，亞太電(3682)加速轉型，透過跨界結盟，拓展5G生態圈，數位門市繼去年8月與萊爾富合作，將申辦通路延伸至萊爾富的近1500間實體店面，推出線上申辦門號，可就近萊爾富據點進行購卡、取卡、直接開通的服務，今年5月再添生力軍盟友，新光銀於萊爾富Life-ET機台導入「立碼驗」服務，用戶免「讀卡機」，即可在超商機台直接進行身分驗證，從下單到開卡僅需10分鐘，完成優化網購電信服務的最後一哩路。

亞太電表示，疫情爆發以來，宅經濟逆勢成長，電商業績節節攀升，相對物流配送時間也拉長，亞太電數位門市即日起至6月2日與萊爾富便利商店合作，獨家推出「77系列」短約上網吃到飽方案，只要透過萊爾富Life-ET機台「立碼驗」創新服務，進行身分驗證，就可以完成購卡。

據亞太電信數位門市平台統計，整體交易量較去年同期成長2成，民眾購買服務以單門號案為主，占比達7成；商品案部分，則以防疫家電、手機和配件為主，為熱銷榜前三名。

亞太電數位門市針對新申辦、攜碼用戶推出「77系列」三款單門號方案，約期均為6個月，月租77元，贈送3GB數據流量，超量享1Mbps上網吃到飽，不論上網購物、社群軟體交流均暢行無阻；月租177元/277元方案，分別贈送15GB/25GB傳輸量。

亞太電表示，現今電信網購手續雖快速，但並非完美，亞太電信不斷優化數位門市服務，現今已成為業界唯一提供超商「立碼驗」及「購卡」的電信服務公司，徹底揮別讀卡機時代，完成線上申辦，線下於超商進行讀卡、購卡、開通的「一條龍」服務，進行全面數位轉型。此次與萊爾富的結盟，線上到線下進行整合，優化網購電信服務申辦流程，同時瞄準雙方400萬會員經濟效益，將線上銷售通路延伸至萊爾富近1500間店面，作為「Gt實體服務據點」，消費者可以更多元的方式獲得電信服務，除門號外，出國上網旅遊卡、各式OTT服務和終端商品，未來都能直接在萊爾富超商申購取得，與萊爾富O2O整合的服務自去年上線至今，消費者透過超商進行購卡、取貨的比例占數位門市整體申辦量高達3成以上。

(時報資訊)