測試大廠京元電（2449）受惠5G網通晶片需求續強，加上新冠肺炎疫情帶動伺服器、筆電、平板及醫療應用晶片需求湧現，2020年4月合併營收續繳「雙升」佳績、連2月改寫新高。法人看好京元電第二季營收可望續揚，與獲利同步挑戰單季新高。

京元電公布2020年4月自結合併營收達25.84億元，較3月24.9億元成長3.78％、較去年同期19.2億元成長達34.56％，改寫歷史新高。累計1～4月合併營收95.85億元，較去年同期71.81億元成長33.49％，續創同期新高。

京元電今年營運動能持續暢旺，除了掌握5G基地台、手機晶片測試及人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等新應用的測試需求，配合去年擴增產能開出，以及CMOS影像感測器（CIS）測試需求暢旺，使公司對今年營運展望審慎樂觀。

法人認為，中國大陸積極布建5G網路基地台，帶動陸系客戶訂單需求顯著增加。雖然新冠肺炎影響智慧型手機需求，但5G數據機及系統單晶片（SoC）測試時間顯著增加，隨著出貨量持續增加，均持續挹注京元電營運成長動能。

此外，新冠肺炎疫情帶動在家工作及遠距教學需求，帶動雲端運算及數據中心建置及伺服器、筆電、平板、遊戲機及醫療設備需求，相關應用晶片需求湧現帶動測試訂單增加，使京元電營運再添成長動能。

投顧法人認為，雖然半導體產業雜音頻傳，但京元電受惠5優勢護體，今年獲利影響小，預期首季獲利將續強，估僅季減中個位數百分比，看好第二季營收季增5～10％、與獲利同步挑戰單季新高，全年營收則看好維持雙位數成長，與獲利同步挑戰新高。

(時報資訊)