罷免高雄市長韓國瑜案將在6月6日舉行投票，有韓粉著急問他，罷韓會不會過？資深媒體人陳揮文說，他指出2017年罷免前時代力量主席黃國昌投票率27.75%，他研判，罷韓通過的機率有機會過，但要看雙方得票高低。

陳揮文在6日廣播談話節目「觀點」表示，對於罷韓通過門檻57萬票會不會過？他認為，這沒有人知道，只能用猜的。有說法稱韓若保持低調，就一定會過，這完全是騙人的，他不認為罷免案一定會過，但不能無視民進黨在高雄的基層實力。

他認為，這次總統大選民進黨蔡英文多了35萬票、國民黨韓國瑜掉了28萬票，國民黨立委選的一蹋糊塗，不是只有韓國瑜輸。這是大環境影響讓全黨都選的不好。

陳揮文也舉例，黃國昌當選時得票8萬初頭，但2017罷免案同意票只拿了4萬8千多票，反對票2萬多，得票率雖超過25%，但罷免門檻要6萬3千多票。因此黃國昌當時才能繼續當立委，他坦言，正因為罷免案例屈指可數，所以能參考的樣本真的很少。

他呼籲韓市長再等一下，他「太瞭解民進黨這個爛黨了」，因為「民進黨一定等WHA操作一波大內宣、大外宣」吵完，蔡總統520就職結束後，剩下還有2禮拜時間，再來處理罷韓，因為韓市長目前處於被動，他建議韓國瑜小心為上。

(中時電子報)