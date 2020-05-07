爬山爬上床？台中一名人妻偷吃小王，兩人LINE對話的相簿列表，不是「XX山辣辣辣愛之行」就是「愛的OOO山」。兩人對話更是露骨，互傳「好想吸吸粉紅哥喔香香粗粗硬硬」、「粉紅哥被蘋妹嘴嘴吸吸有迷有舒服」等語，綠帽夫怒告求償300萬元，台中地院判這對偷情男女得連帶20萬元。可上訴。

判決書指出，豪哥明知小敏已婚，卻仍與對方發生婚外情，2人不但多次出遊，還將激情照片設成「北橫浪漫行」、「XX山辣辣辣愛之行」、「愛的OOO山」、「瘋狂愛」等相簿。

而兩人對話更是鹹濕，豪哥先傳「爬山路上你都敢狂親了」，小敏回：「你看起來很好吃咩，又好想吸吸粉紅哥喔香香粗粗硬硬。」豪哥再傳：「是打算新年第一炮嗎？」，小敏又回：「粉紅哥被蘋妹嘴嘴吸吸有迷有舒服」等，讓他認定兩人肯定有姦情，憤而提告。

審理時，豪哥辯稱小敏與丈夫感情早就不睦，婚姻破滅不該歸咎於他。不過，法官勘驗兩人對話紀錄，認定2人侵害小敏丈夫配偶權，判2人須連帶賠償20萬元。可上訴。

(中時電子報)