新冠肺炎肆虐，讓許多人不敢去健身房運動，胸腔暨重症醫師黃軒表示，健身房三器材病菌炸多，啞鈴舉重的病菌更比馬桶坐墊多362倍，要兼顧防疫又健身，務必要保持個人衛生，最好避免用公用飲水機。

黃軒引述國外研究指出，健身房的環境中充滿不同種類的病菌，其中有三項器材的病菌炸多，跑步機有1,333,432隻病菌，比水龍頭多74倍；腳踏車有1,333,418隻病菌，超出餐盤的39倍；啞鈴舉重有1,158,381隻病菌，比馬桶座墊多362倍。

黃軒也說，健身房的病菌有些是自己帶去的，隨身運動包，很少人會清洗，因此提著包去運動的過程，手上早沾滿細菌；再來是有10%的人不會清洗運動衣物，當他們使用器材時，上面會有滿滿病菌；最後是僅有19%的人會確實在使用器材前消毒。

黃軒提出兩點「如何兼顧防疫又健身」：一、保持個人衞生清潔，勤洗手、確實消毒器材、避免亂摸臉、避開擁擠人潮、皮膚有傷口就別重訓；二、建立個人良好防護：自己毛巾、脫鞋，別赤腳走在浴室，畢竟健身房最髒的兩處就在更衣室和浴室。

黃軒補充，除此之外，也要勤洗運動衣物、包包，會與自己身體親密接觸的器材（綁帶、墊子）最好自己帶，最後不要使用飲水機，因為飲水機是公開的，任何人都會來按，都會摸摸一下。這樣子，會製作很多病菌超標在那裡。

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(中時電子報)