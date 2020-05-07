37歲的王小姐經歷不孕、流產，好不容易總算懷孕成功，但從孕程6個月之後便頻頻子宮收縮。「其實我的個性比較大而化之，所以不會很緊張，有天發現有一點出血，中午吃飯時和同事講起，她們才叫我趕緊去檢查一下。」王小姐在滂沱大雨下狼狽趕往醫院，本以為只是去安胎，結果醫師直接要她住院準備剖腹產。

那時王小姐才懷孕36周又4天，「原來我的子宮頸已經開半指了！」顧慮到安全，醫護人員急著將她推進手術室，王小姐只好自己填寫所有的手術同意書，幸好老公終於在最後一刻趕到醫院，陪著王小姐一起迎接龍鳳胎出生。

生產相當順利，王小姐也到了月子中心休息，不過她的下體始終在出血，就像沒鎖緊的水龍頭一般，一開始以為是產後惡露尚未排乾淨，後來不見好轉，甚至一動就大流血，還流出半個手掌大的血塊，此時她已經虛弱的站不起身。

取卵、流產手術都會對子宮造成侵入性的傷害，增加女性產後出血的風險。（圖／報系資料庫）

「月子中心直接叫救護車送我去醫院，因為一直出血，於是再次進行子宮刮除術，希望把惡露清乾淨。」但術後出血還是沒有停止，醫師一看狀況不對，趕緊進一步使用顯影劑檢查，才發現王小姐子宮內竟有血管瘤。

「俗稱血崩的產後大出血，大多數發生於剛生產完24小時內，而王小姐產後4周才發生，實在相當罕見！」國泰醫院婦產科醫師蔡明松主任說，王小姐子宮內的血管瘤原因不明，推測可能與一連串取卵、子宮鏡、剖腹產等因素有關。(待續)

國泰醫院婦產科主任醫師蔡明松透露，過去女性產後大出血，常常需切除子宮止血，如今透過「經導管動脈栓塞術」則可保留子宮，未來還能擁有生孕能力。（圖／蔡明松醫師提供）

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(中時電子報)