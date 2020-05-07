俗諺「生得過雞酒香，生不過四塊板」，貼切描述懷孕生產的種種風險，但明知如此危險，仍有許多勇敢的母親願意用生命拚搏。「從沒想過，當媽媽是如此不容易！」29歲那年王小姐結婚，一切順其自然沒有避孕，肚皮卻始終不見「動靜」，35歲跨過「高齡」門檻之後，便趕緊積極就醫治療不孕。

一開始先嘗試施打排卵針的人工生殖療程，失敗3次之後當機立斷決定進行試管療程，於是展開一連串打針、取卵、植入胚胎的艱辛歷程。「沒想到第一次就順利懷孕，當時覺得一切辛苦都值得！」

不過，開心之後竟墜入深淵。「後來胚胎沒有繼續發育、也沒有心跳，於是只能吃藥把胚胎排出體外。」沒想到苦難還沒結束，王小姐持續出血，胚胎並沒有排乾淨，「於是醫師再安排一次子宮刮除手術，徹底把胚胎刮乾淨」。

這次的經驗讓王小姐深受打擊，「曾經擁有又失去的滋味特別難受！」王小姐擦乾眼淚、調養身子2個月之後，繼續試管療程，於是又再次打針、取卵、植入，度過一段煎熬的日子，幸運之神終於眷顧，這次真的成功了。

「而且一次就來龍鳳胎！」欣喜的王小姐每個月都用照片記錄懷孕過程，看著肚皮愈來愈大，心裡也覺得好滿足，雖然懷孕6個月之後就頻頻子宮收縮，但王小姐仍然照常上班，只是會隨時注意宮縮的頻率。(待續)

懷孕期間，王小姐每個月開心拍下胎兒的「成長紀錄」，當時的她既期待又滿足，渾然不知將面臨血崩危機。（圖／王小姐提供）

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(中時電子報)