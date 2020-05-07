小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（7日）財經重點。

【1】陸新規6／1上路 衝擊蘋果、高通

中美科技戰戰鼓頻傳，在美國不斷以國安、資安為由箝制華為等陸企之際，中國決定反制，網信辦等12部門日前公布網路安全審查新規，授權相關部門可以國安為由限制外企在中國市場的經營，此案實施後恐衝擊在大陸擁有龐大市場的蘋果、高通等美企，中美關係與全球科技供應鏈將再起波瀾。

【2】15檔官股急敲 護盤

外資連三天賣超達546億元，八大官股券商經過上周連四日賣超後，本周也急著連三日回頭買超112億元，將台股穩住季線關卡，據統計，官股券商鎖定蘋果三王以及台塑集團股等重量級權值股，讓台股化險為夷。

【3】華為新機搶市 聯發科獲大單

華為傳出將於近期推出海外版中階機種及平板電腦，都將採用聯發科手機晶片。法人看好，華為結盟聯發科推出的海外版中階機種，將可望藉此搶食蘋果iPhone SE系列市占率，帶動聯發科晶片出貨成長。

【4】富士康驚傳降薪、暫停招工

大陸媒體日前報導，2020年初因新冠肺炎影響，造成蘋果公司手機銷量削減，導致其大陸最大代工夥伴富士康的訂單減少，迫使富士康部分員工從本月起放假四個月至9月1日，並面臨降薪與自願離職。消息引發市場與網友討論。

【5】野村全面喊進大中華PCB七小福

大中華地區PCB、銅箔基板（CCL）族群集體揚升潮來臨，野村證券最新將滬士電、深南電路、廣東生益科技等陸股PCB新星加入研究範圍，與台系欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）、聯茂（6213）合體「七小福」，全面給予「買進」投資評等。

(中時電子報)