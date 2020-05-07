抱著龍鳳胎的王小姐感嘆當媽不容易，原來她剛從生死關頭走一遭，當初選擇剖腹產生下龍鳳胎，原本一切順利，但產後近4周，王小姐下體卻持續一直出血。

國泰醫院婦產科醫師蔡明松說，產後出血的處置方法要視原因而定，例如王小姐的原因是血管瘤，就採取「經導管動脈栓塞術」處理，利用血管X光攝影的方式，將微導管沿股動脈送至出血點，再以栓塞物或氣球塞住動脈來止血。

「以前為了趕緊止血，可能會立刻選擇切除子宮，但現在利用栓塞的方式就能保留子宮，不影響未來的生育能力。」蔡明松感嘆，懷孕生產有太多不確定性，其中產後大出血一直都是最無法預期的緊急情況。

（手術前）經過子宮顯影劑檢查後，王小姐才發現是動脈血管瘤破裂導致出血。（圖／王小姐提供）

（手術後）王小姐進行「經導管動脈栓塞術」治療後，子宮動脈終於成功止血。（圖／王小姐提供）

蔡明松說，生產完24小時內的出血，稱為「立即性產後出血」；而「延遲性產後出血」是指發生在產後24小時至產後12週內，出血量超過1000C.C.，例如王小姐這樣的案例，臨床上並不多見，發生率約為1%。

延遲性產後出血的原因包括胎盤殘留、植入性胎盤、子宮血管瘤及或凝血功能障礙，當大量出血時，產婦可能出現面色蒼白、四肢無力、胸悶、心悸、意識混亂甚至暈厥等症狀。

此外，包括高齡產婦、巨嬰、多胞胎、子宮腫瘤、前置胎盤、前胎剖腹產、曾有肌瘤切除手術、曾多次人工流產、凝血功能異常或有產道撕裂傷嚴重及子宮收縮功能不良的產婦，都是產後大出血的危險因子。

處置方法會先以藥物治療，若治療無效再採手術處理，方式包括縫合術、子宮切除術或經導管動脈栓塞術。蔡明松提醒，產婦生產後需多注意傷口及出血量，若發現惡露持續排不乾淨、發燒、不正常腹痛，應立即回診就醫。(待續)

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(中時電子報)