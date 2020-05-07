為推動公司價值轉型策略，友達(2409)董事會決議將通用顯示器事業及公共訊息顯示器事業分割予友達百分之百持有的子公司達擎，讓這兩個事業單位在未來發展具備更高的靈活度以及更彈性地展開各項策略合作，加速建構各場域的共創生態系並促進友達智慧顯示應用的價值鏈延伸、結合AIoT等新技術來開拓各場域經濟的數位轉型新商機，進而提升整體營運績效。

取得股東會同意後，達擎擬以每股新台幣10元發行普通股36,855,500股予友達作為對價，與友達所分割資產與負債整體營業價值新台幣368,555,000元相等。本次分割案分割基準日暫訂為2021年1月1日。

達擎將專注於通用顯示器及公共訊息顯示器銷售、研發及客戶服務，提供通用顯示器產品包括：ATM自動提款機、POS銷售終端、Kiosk自助服務終端顯示器，機上娛樂及航海系統顯示器，智慧工廠IPC工業用電腦顯示器，以及精準醫療等場域應用面板。公共訊息顯示器產品則包括：針對智慧零售、交通和教育的系列高解析、高亮度、高對比、低反射、極窄邊框的標準、長條、方形、圓形等各類顯示器，可依客戶需求進行客製化設計的TARTAN顯示技術，以及針對戶外強光等嚴苛環境的特製工規顯示器等。

(時報資訊)