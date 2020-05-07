大陸海軍軍事學術研究所研究員李杰7日在陸媒《環球時報》撰文指出，美軍2架B-1B超音速戰略轟炸機4日首次出現在台灣周邊海域，飛向東海，「美國人到底想幹什麼？」，首先，以最快和最便捷方式顯示美國在亞太重點區域的軍事存在；其次，想在疫情期間為台灣一些勢力撐腰打氣並完成自己的戰術任務；再者，試圖向大陸展示美國在關鍵地區維持「戰略威懾」的決心。

文章稱，眾所周知，自2017年2月美國公布其首分《國家安全戰略》，把大陸定義為重要「戰略競爭對手」以來，五角大廈就變本加厲地加大了挑釁、威懾和扼控大陸的力度，不僅將其60％以上的兵力武器平台部署與調整到印太地區，而且介入和參與西太地區事務的態度「更加積極」。

李杰認為，但疫情防控表現令人大跌眼鏡的美國海軍，被感染艦艇數量已達現有艦艇總數1／7以上。在此背景下，美國海空軍偵察機近期大幅增加台海上空出現頻率。其突然增加西太平洋及台海區域上空活動，有幾種考慮：

首先，以最快的速度和最便捷的方式，顯示美國在亞太重點區域的軍事存在。尤其是在西太海域最前沿，美國希望盡快找到一兩種能夠「較好」替代航空母艦或兩棲攻擊艦的作戰平台或大型武器，這成為疫情之下五角大廈決策者的首要目標。

於是，從今年3月份起，美國海軍與空軍聯手開始了用「多型飛機」替換「大中型水面戰艦」的試驗。

其次，想在疫情期間為台灣一些勢力「撐腰打氣」，同時完成自己的戰術任務。美國企圖給台灣一些勢力「信心」，表明美軍並沒有因為疫情的影響而放棄在該地區的軍事影響，艦艇「趴窩」了還有軍機在。

再次，色厲內荏，試圖向大陸展示美國在關鍵地區維持「戰略威懾」的決心。

美國軍方明白偵察機和反潛機不能充分顯示「戰略威懾」，於是又將德克薩斯州的4架B-1B戰略轟炸機及大約200名空軍士兵調遣到關島空軍基地，替代之前的B-52H轟炸機。緊接著，5月4日B-1B轟炸機便飛臨台海附近海空域。可以推斷，5月份將是美國B-1B戰略轟炸機干預台海、南海海空域的力度加大期。

文章強調，有人擔心美國可能會複製「南海撞機事件」，在大陸周邊敏感地區故意製造一些摩擦，轉移國內對政府抗疫不力的關注。這種擔心並非多餘。對此，大陸要做出各種準備和預案。要看到，表面上美國當前仍咄咄逼人、四處挑釁，但實際是虛張聲勢，他們根本輸不起一場非正義的戰爭。

(中時 )