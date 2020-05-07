民進黨立委高嘉瑜，昨（6）日在立院質詢時提到，司法院秘書長林輝煌曾在晚上10點多打了8通電話給她，只因不滿她提出質疑，並在臉書曝光質詢內容。對此，林輝煌當場兩度道歉，解釋當時只是想要說明，若讓高嘉瑜覺得不舒服，再次鄭重道歉。

立法院司委會4月15日排審《國民參審法》草案，據《聯合報》報導，高嘉瑜當場質疑司法院官官相護，疑引發秘書長林輝煌不滿。沒想到當晚就遭林輝煌連環CALL，短短半小時打了8通電話，對她「破口大罵」。

司法院秘書長林輝煌。（取自國會頻道）

高嘉瑜氣問林輝煌，是不是認為自己年輕，還是個女生，所以好欺負，過去是否也曾這樣打電話給其他立委，是不是針對她。林輝煌解釋，過去並未做過類似的事情，當天是想要解釋，若感到不舒服，鄭重道歉。

對此，網友表示「太扯」、「晚上打電話給立委，猛」、「高沒靠山只好自立自強了」、「好大的官威，高官不意外」、「高嘉瑜加油！！真的很認真，不用怕，用心質詢問政也不行？」「終於有人能嗆爆法律人了」。

（圖／摘自PTT）

(中時電子報)