鄭秀文發文分享槓龜心得。（圖／翻攝自sammi_chengsauman IG）

網友推測鄭秀文早知道結果。（圖／翻攝自娛史通鑑微博）

第39屆香港電影金像獎名單昨(6日)出爐，鄭秀文今年原以《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》雙料入圍影后，得獎呼聲大，沒想到最後由《少年的你》周冬雨奪下，鄭秀文昨在IG表達6度槓龜影后感想，網友則發現，鄭秀文前晚就發過「遺憾文」又刪除，被推測是否提前知道結果。

47歲鄭秀文過去曾在6屆金像獎上被提名最佳女主角獎，2001年她甚至曾以《鍾無艷》、《同居蜜友》、《瘦身男女》3部作品同時入圍影后，最後被《地久天長》張艾嘉奪下，今年她雙料入圍又空手而回，昨她在IG發文說：「塵垢落定。人生中第六次。Mi 恭喜所有得獎者。雖然很老土，但我也要說一句：我會繼續努力啊！衷心感激每位電影人給予我每一個演出機會。」

鄭秀文也相當大器的讚賞周冬雨的表現實至名歸，「也很抱歉第六次讓你們失望」，「mi還很年輕力壯所以一定會繼續努力」。微博網友「娛史通鑑」則透露，鄭秀文在名單公布前一晚就曾發文說：「不奢求沒有困難的人生，人生本來就是難的嘛」，自嘲會：「順來順受」，有賴於她的「中年智慧」，後來又刪文，被猜是否早知道沒得獎結果。

(中時電子報)