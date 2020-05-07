你的健保卡報稅密碼是否錯亂？國稅局6日指出，口罩實名制2.0自4月上路，民眾健保卡須完成註冊、才能下單預購口罩。而健保卡資料是由健保署統一管理，若在口罩2.0更改密碼後，報稅系統的「健保卡+密碼」也會連帶變動，報稅密碼將變更為口罩2.0版本密碼。

最近很多民眾到超商事務機，要用健保卡下載報稅資料，結果密碼怎麼試都顯示資料錯誤，打電話到國稅局求救，才知道因利用健保卡APP預購口罩的人，報稅密碼已經亂掉，並非原先設定的報稅密碼。

稅局官員表示，若民眾原本在報稅系統設定健保卡憑證的密碼為1，但口罩實名制系統設為0，則報稅系統密碼也連帶改為0。他強調，雖然報稅系統、口罩實名制2.0系統主機由關貿網路管理，但健保卡認證屬健保署業務，不管口罩預購或報稅系統，密碼都同一個。

以流程來說，如果是用「健保卡+密碼」方式登入報稅系統，卡片與輸入密碼會先經由健保署認證，確認無誤才會導引到個人報稅或口罩系統頁面。官員表示，不管是從報稅還是口罩系統更動健保卡密碼，健保署認證就會隨之調整。

官員表示，民眾如果要運用「健保卡+密碼」登入報稅系統，必須事先註冊，可透過「健保快易通APP」以手機認證、再到「健保卡網路服務註冊」網站註冊。此外，民眾也可攜帶健保卡、身分證至健保署各地服務中心（全年皆可）、各地區國稅局所屬分局與稽徵所（僅限報稅時期）辦理健保卡註冊。

待註冊完成後，未來民眾只要持健保卡到統一、全家、萊爾富及OK等四大超商多媒體事務機（KIOSK）即可取得報稅「查詢碼」，透過報稅查詢碼也可下載當年度所得及扣除額資料，進行網路申報。

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(中時電子報)