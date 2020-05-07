NBA》研究新冠肺炎疫苗 塞爾提克老闆捐百萬美元 08:382020/05/07 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NBA塞爾提克老闆捐款百萬美元，希望專家們能盡快研究出克制新冠肺炎病毒的疫苗。（shutterstock／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體《CBS》報導，塞爾提克老闆格羅斯貝克近期決定捐出100萬美元(3000萬台幣)，這筆款項將用來研發新冠肺炎疫苗。 格羅斯貝克將100萬美元捐給麻州總醫院以及該州專門研究新冠肺炎疫苗的專家們，希望能盡快傳出好消息。 格羅斯貝克受訪時表示，「有專家告訴我，必須同時注射兩種甚至更多種疫苗才能抵抗新冠肺炎的入侵，我知道研發疫情這條道路很難走，但我期盼這筆捐款能夠幫助全人類打贏這場病毒之戰。」 (中時 ) #新冠肺炎 #疫苗 #格羅斯貝克 #塞爾提克 也許您會感興趣 推薦閱讀 攤商騎機車入五股市場 爆多人混戰 11:392020/05/03 社會 貝克漢慶45歲生日 陪兒子打電動享天倫樂 19:032020/05/03 娛樂 新冠肺炎疫苗 川普掛保證年內就有 07:552020/05/04 國際 NBA》如何敗光1億美元？沃克這樣花 13:532020/05/04 體育 雙人機車搶奪 海山警4小時破案 17:042020/05/05 社會 9.3億大樂透獎落台中 老闆早見「1預兆」果開出頭獎 23:292020/05/05 生活 美國現代五項奧運雙銅名將 新冠肺炎過世享年83歲 00:012020/05/06 體育 新冠肺炎疫苗報佳音 詹啟賢：最快明年秋天可施打 13:452020/05/06 生活 新冠肺炎疫苗估明年量產 指揮中心：未來醫護先打 14:512020/05/06 生活 1萬元紓困開跑 江啟臣開直播試算一度霧煞煞 21:432020/05/06 政治 體育熱門新聞 NBA》為何放棄喬丹？Adidas錯失百億商機 - 體育 NBA》獨行俠曾招攬喬丹大帝 可惜卻被巫師攔胡 - 體育 《時來運轉》因應新冠疫情衝擊 運彩變出新玩法 更有趣更刺激 - 體育 撐不住了！ 世界田總要求國際奧會提供金援 - 體育 NBA》研究新冠肺炎疫苗 塞爾提克老闆捐百萬美元 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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