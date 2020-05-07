根據美國媒體《CBS》報導，塞爾提克老闆格羅斯貝克近期決定捐出100萬美元(3000萬台幣)，這筆款項將用來研發新冠肺炎疫苗。

格羅斯貝克將100萬美元捐給麻州總醫院以及該州專門研究新冠肺炎疫苗的專家們，希望能盡快傳出好消息。

格羅斯貝克受訪時表示，「有專家告訴我，必須同時注射兩種甚至更多種疫苗才能抵抗新冠肺炎的入侵，我知道研發疫情這條道路很難走，但我期盼這筆捐款能夠幫助全人類打贏這場病毒之戰。」

(中時 )