儘管美國ADP就業數據銳減2023.6萬，創史上最大跌幅，但在美國總統川普敦促重啟經濟的激勵下，週三美股早盤開高，尾盤時川普表示，將在一至兩個週內報告，中國是否履行第一階段貿易協議規定的義務，美股四大指數於高點回落，標普、道瓊指數收黑。

終場美股四大指數漲跌幅介於-0.91%~+1.08%；亞馬遜+1.44%；蘋果+1.03%；美國運通-3.16%；埃克森美孚-1.87%；美光+1.48%；高通+1.60；台積電ADR +0.83%。

在石油價格回升及美國各州重啟經濟等樂觀情緒激勵下，美股週二連兩天反彈，週三台股則受到外資連兩天賣超的影響，開低回測10700點有撐後，在生技防疫股、PCB、業績成長股拉抬人氣下、指數震盪翻紅。

加權指數終場以小漲0.37點的10774.98點作收，成交金額1813.29億元。三大法人合計賣超83.86億元，外資賣超52.83億元、投信買超5.29億元、自營商賣超36.32億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量增，有利指數再次挑戰上檔年線~半年線壓力區。

均線：小幅跌破5日線，5日線仍上揚中，若能突破並站穩5日線則短線轉強，將有機會再次挑戰年線。

技術指標：KD死亡交叉，留意若開口擴大，KD將出現高檔背離賣訊，整理時間恐拉長。

週三櫃買指數上漲0.20%，收在138.68點，週四有機會挑戰並突破上檔年線(138.82點)~半年線(138.91點)壓力區。支撐約136.5點附近，壓力為140點附近。

觀盤重點，若以本波由3/19的8523點與4/22的10140點的切線所形成的上升趨勢線，雖週三盤中一度跌破，但仍收在線上，未跌破此上升趨勢線前，短多續強。短線台股可留意生技防疫股、PCB、二線塑化、業績成長、購併題材、高殖利率股等。

(時報資訊)