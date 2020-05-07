臉書《爆料公社》昨晚PO出一段桃園平鎮一名人力派遣工疑似吸毒被老闆發現，造成該位老闆暴怒，在宿舍內動用私刑持球棒猛K教訓員工的影片，影片中員工被K得頻頻喊不敢，據了解事後該位老闆立刻報案要求警方逮人，但該位員工卻趁隙逃走，警方也將發傳喚通知書要求他到案採尿，並了解其是要對老闆提出傷害告訴。

因員工吸毒，老闆氣的揮拳又揮棒教訓。(網路翻拍)

老闆嚴刑逼問是否公司還有其他員工吸毒。(網路翻拍)

影片當中，張姓工程行業主面對鏡頭，語帶憤怒要求掌鏡者錄下私刑經過，要給35歲黃姓男子一次教訓，並要其它員工拿球棒給他，準備執行「家法」。私刑影片在網路上瘋傳，網友意見卻呈現兩極，有人認為業主動用私刑同樣犯罪，不足可取；另方網友則認為大快人心，直呼：「打得好！」

只見張男口氣嚴厲，頻頻質問黃男「誰給你藥的？我的公司允許人吸毒嗎？」，隨後持球棒朝黃男臀部狂毆6下，黃痛到全身蜷曲，掩面哭喊：「我會改，真的不敢了！」

據爆料公社網友影片透露，桃園市某工程公司老闆，得知公司內員工有吸食毒品不良行為。老闆一氣之下，直接找該名員工理論，私下以金屬棒球棒和拳頭逼供實情。從影片中可以得知，該名吸毒員工在嚴刑逼供下，透露公司內部仍有其他同仁也吸食毒品。臉書網友紛紛氣憤留言，相當支持老闆化身為正義聯盟的英雄，替社會大眾教訓該死的毒蟲，因為司法完全是不可靠的社會體制；也有秉持反對私下用刑的網友表示，私下動刑與共產黨的所做所為沒有什麼不同。

但事後老闆立刻向警方報案，炳表示黃姓員工近日經常曠職，加上有同事聞到他身上散發出濃厚塑膠味，黃男才坦承用藥，因當晚喝了酒，才會失控動粗，做出錯誤示範。平鎮警方則說明，目前已聯繫不到被害黃男，黃男也未提告，但因張男有傷害行為，仍依規定製作筆錄，已報請檢方核偵，並通知黃男到案採尿，以釐清案情。

(中時電子報)