「勞工紓困貸款」方案首波提供50萬個名額，目前核准3萬個名額中僅約2千人領到款項，勞動部提供申請注意事項流程及可申請行庫等名單一覽表之外，還提供欲申請人一個「找對銀行」的撇步，對民眾來說應該較為省時又方便。

第一波開放申請行庫名單。（圖／勞動部提供）

勞動部4/30啟動「勞工紓困貸款」案，4月30日起首波為20家銀行及1家信用合作社開始受理申請；第二波則為上海、新光、玉山等12家銀行及1家信用合作社開始受理申請，其餘陸續受理申請。有意願申請的勞工，可洽詢各承貸銀行。

首波參加銀行有合作金庫、華南、兆豐、第一、土銀、彰化、國泰、台銀、台新、台北富邦、國泰、中國信託、日盛、元大、渣打、瑞興、台灣中小企、三商、花蓮二信等21家行庫等，預估協助50萬名勞工。

第二波開放申請行庫名單。（圖／勞動部提供）

只要年滿20歲國人皆可提出申請，每人最高可貸10萬元、還款期限3年，第2年起利率1.845%，出具工作收入證明，無須是否有無勞保，由勞動部補貼第1年貸款利息，第2年起利率1.845%。

勞動部表示，目前開放50萬個名額已有近23萬民眾申請，將視情況是否加碼增額。有工作的民眾不妨可先洽詢薪轉戶銀行辦理申請，無薪轉戶者可以平日來往較多的銀行為優先考量的選項，是目前核准及撥款中最為快速者的關鍵。

勞工紓困貸款申請注意事項及流程說明。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)