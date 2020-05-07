切結書有用？檢舉才查 恐隱藏存摺數量引質疑

1萬元急難紓困金，6日開放申辦，雖會要求民眾填寫切結書，確保如實填寫，但衛福部說，除非有人檢舉，才會事後審查是否提供假資料，也讓不少民眾憂心，紓困金會被有心人士利用，像是刻意隱藏高收入的同住家人，或是隱藏存摺來減少帳面上的存款。

1萬元紓困方案，為防止民眾造假，要求填寫切結書，但外界質疑，切結書簽下去，民眾真的就會如實填寫嗎？李小姐：「我銀行有兩本（存摺）、郵局的一本。」

原來李小姐，是名40歲單親媽媽，獨力扶養兩個小孩，原本在路邊擺攤賣甜點，但生意受影響，無奈收攤。她備齊資料，如實填寫，申辦紓困金，但就有民眾擔心，有人為減少帳面上存款，刻意少帶存摺，甚至為降低家戶收入，刻意隱藏有高收入的同住家人，成為漏洞。李小姐：「因為有的人會把比較多的錢，存在某一個銀行裡面，還滿困難的人就會申請不到。」

衛福部社工司長楊錦青指出，政府保有事後查核的機制。（圖／中天新聞畫面）

衛福部社工司長楊錦青：「平常在做的時候，我們可能會利用抽調，我們政府還是保有事後查核的機制。」雖然要求民眾簽切結書上頭寫著，如有不實，本人同意歸還領取的紓困金並負相關法律責任，但要有人檢舉政府才會追查，恐怕成為一個漏洞，而且切結書真的有法律效力嗎？

律師莊景智：「（切結書）最大的功能就是證據，來證明我確實知道不可以亂填寫，填寫虛偽不實的資料，可能會犯刑法詐欺罪，以及使公務員登載不實罪。」

律師提醒，申報不實恐有刑事責任。（圖／中天新聞畫面）

律師說要是事後發現填寫不實，將構成詐欺以及偽造文書罪，最重處以2年有期徒刑，但政府目前沒有明確審查機制，切結書一回事，最後還是得靠民眾自由心證，把紓困金讓給真正需要的人。

(中時電子報)