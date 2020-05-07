統一超商(2912)第1季稅後盈餘為25.54億元，年減12.15%，每股盈餘為2.46元，時序進入夏季，統一超7-ELEVEN積極打造「被消費者依賴的服務平台」，陸續推出不同的生活提案滿足消費需求，以帶動第2季業績成長。

統一超第1季受惠持續展店、掌握聯名商機、開發新商品帶動買氣，加上宅經濟需求推升包裹代收服務成長；轉投資事業則有統一速達及博客來表現穩健，貢獻集團營收，超一超商第1季合併營收為630.5億元，較去年同期成長3.22%，營業毛利為218.24億元，年成長3.9%，單季合併毛利率為34.61%，年增0.22個百分點，稅前盈餘為36億元，較去年同期減少7.75%，主要為2019年轉投資事業認列一次性財政返還，若排除此影響，稅前盈餘仍持平，稅後盈餘為25.54億元，較去年同期下滑12.15%，每股盈餘為2.46元。

在超商本業部分，7-ELEVEN持續扮演社會廚房角色，第1季推出「就近買 安心吃」系列活動，同時整合集團資源推出「Simple Fit」全新生活提案商品，並持續開發具話題性與差異化商品，皆成功帶動話題與買氣；7-ELEVEN交貨便服務亦內外資源整合，推動差異化服務，如：網購平台獨家免運活動、寄件送購物金及賣貨便平台服務持續優化，亦帶動第1季成長動能。

在展店方面，今年第1季推出全新複合型態—「冷凍旗艦店」，擴大冷凍品項與生鮮結構，以及今年1月高雄開出第2家「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店，均持續帶動單店業績及來客數成長。

轉投資事業部分，統一速達及博客來因近期民眾減少外出，網購及宅配需求增加，帶動業績較去年同期成長。

展望第2季，統一超表示，7-ELEVEN掌握體感與重大節令商機，攜手知名飲料、排隊名店推出獨家冰品、端午預購等，打造「被消費者依賴的服務平台」，陸續推出不同的生活提案滿足消費需求，以帶動第2季業績成長。

(時報資訊)