各國政府為重振經濟，陸續放寬相關限制措施，隨著商業活動重啟，是否能讓復甦之路一帆風順？曾任摩根史丹利亞洲區前董事長的Stephen Roach認為，華爾街對於重啟經濟後的藍圖太過樂觀，儘管「供應面」復甦相對順利，但「需求面」仍然不足，這對美國經濟將是不好的信號。

據CNBC報導，Stephen Roach表示，以大陸為例，即便在解除封城限制後，民眾還是會擔心被病毒傳染，對逛街、看電影等活動心存懷疑，因此，即便「提供」了商業行為，但消費者的「需求」恢復依舊是舉步維艱。綜上所述，他認為，經濟復甦並不會如樂觀市場預期的這麼容易！

Roach補充說道，市場對疫苗的問世抱持正面看法，聯準會也積極救市，股市因而出現急遽反彈，這是市場的樂觀面。

然而，Roach警告，市場的悲觀面在於需求萎縮所帶來的連鎖反應，其中，他最擔憂的就是對就業市場的衝擊，他舉例：服務業的失業潮激增，就算在疫情過後，又有哪些能夠回復；其次，他也擔心長期的債務危機，他認為：利率不可能永遠維持在零附近，我們將面臨一個真正的債務問題，並將以大家沒有辦法想像的方式襲捲經濟。

(中時電子報)