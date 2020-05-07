許多人在外怕馬桶座骯髒，而蹲在坐式馬桶上上廁所，不過一名女大生分享，爸爸的同事老蹲在馬桶上，某天馬桶竟突爆裂開，讓他腳踝被割斷僅剩皮連著，傷勢嚴重只能提早退休，讓她直呼，不要再心存僥倖了！

女大生在Dcard上發文表示，「不要蹲在坐式馬桶上」這句話大家應該聽到爛了吧？但事實上還是有很多人怕髒，所以硬是蹲在上面，但這行為超危險，並分享爸爸同事因為這一動作被迫提早退休。

原PO表示，爸爸同事家的是坐式馬桶，但他有嚴重腸胃問題（應是便祕），因此要蹲在馬桶上才能出力、順利如廁，但就在1、2個月前，馬桶長期被大男人壓著，已經不堪負荷，他再蹲上去竟使馬桶碎裂，讓他從馬桶上摔落。

原PO指出，最可怕的是...因馬桶整個裂掉，爸爸同事的腳踝直接被馬桶碎片割斷，「僅剩一層皮連著！」據說他家人衝到廁所，看到滿地上都是血，用大量的衛生紙才吸乾，後來爸爸的同事先被送到附近醫院縫合，再送大醫院做精密手術。

原PO呼籲大家，「不要蹲在坐式馬桶上上廁所」大家早聽爛，但真不要心存僥倖，因為你永遠不知道意外會不會發生，若怕髒就買攜帶式馬桶墊、隨身帶酒精或者乾脆找蹲式馬桶，就是別再蹲上去了！

貼文曝光也引發網友熱議，非常多人到外面上廁所，都會採取蹲在馬桶上的做法，不過沒蹲好摔下來已經夠恐怖，更何況是摔下來馬桶還裂掉，因此有網友建議，若是怕不好出力，可以嘗試在坐式馬桶前擺小板凳踩著。

(中時電子報)