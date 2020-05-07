宏碁（2353）推動多元成長引擎的雙重轉型再增新動力。旗下智慧空氣品質偵測業務近年積極發展更完整之解決方案，並陸續在台灣西部多個縣市取得相關標案後，公司董事會6日決議將分割智慧空氣品質解決方案之相關事業，轉至既存子公司AGI獨立運作業務，為集團再添一隻金雞潛力事業。

宏碁表示，為推動與鼓勵內部創業、並進一步擴大智慧空氣品質解決方案業務，6日董事會中決議將分割智慧空氣品質解決方案相關事業，獨立業務至子公司AGI營運，並暫定將其從宏碁樂齡科技服務公司，更名為宏碁智新，分割基準日則暫訂基準日為7月7日。

至於宏碁樂齡科技服務原主要銷售grandPad銀髮平板業務，將轉回宏碁內部業 務單位運作。

截至今年第一季為止，宏碁的智慧空氣品質解決方案，已陸續拿下包括雲林、嘉義、高雄及彰化等縣市之「新風換氣系統」標案，總標得金上看6千萬元。近日，其又取得嘉義市國中小之換氣系統之統一採購案，將再為超過800個教室裝設新風換氣系統，同時推升其在台灣市場成功囊括西半部約達九成的空品相關標案。

宏碁智慧空氣品質解決方案以AI雲端技術為核心打造，從偵測、數據分析、揭露、改善建議、管理評估，完整五大功能一站式服務，目前已囊括台灣西半部多項空氣品質相關標案，備受肯定。此一新事業以宏碁擅長的資訊專業，利用大數據的營運思維跨足空氣品質市場，透過Acer Air Monitor Pro為中心的解決方案，建立有效率的管理模式並利用智慧數據分析讓改善計畫成果顯著。

宏碁表示，未來除持續耕耘政府及商用市場外，更將於零售市場分階段推出商用系列及家用系列產品，並將推廣導入如醫院、飯店、健身中心及商用大型場域等區域進行服務。

此外，為持續推動旗下小金雞上市櫃，宏碁亦於董事會中決議通過針對子公司宏碁資訊服務申請股票上櫃計畫，將釋出透過宏碁智聯網投控公司持有之宏碁資訊股份，擬以每股43元釋出達4,500張股，以符合申請上櫃相關規定。同時也預告最快在今年下半年前，宏碁可望再有一隻小金雞將邁入IPO新進程。

(工商 )