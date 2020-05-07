全球新冠肺炎疫情為醫療服務體系帶來巨大壓力，迫使全球設備對醫療級元件的需求暴增，工控記憶體模組廠宜鼎（5289）長期深耕醫療領域並關心全球疫情變化，因應各國對於呼吸器的大量需求，近期緊急也為中國、歐洲、巴西等多國提供專業醫療元件出貨，提供醫療設備技術和相關產品共同抗疫。

宜鼎擴大工控及醫療級元件出貨，第二季營運淡季不淡，4月合併營收月減2.4％達7.24億元，較去年同期成長29.4％，累計前4個月合併營收27.57億元，較去年同期成長11.0％。宜鼎在醫療領域長期深耕，並提供高度客製化的服務，以滿足各種醫療設備嚴格的元件要求。在進入後疫情時代，醫療設備也將加速邁向遠端看診、醫聯網、影像大數據分析的方向進化。

宜鼎表示，未來在人工智慧（AI）診斷與影像分析的醫療應用將會愈來愈多，而宜鼎醫療級解決方案近期也整合影像優化技術，包含防止影像掉格的RECLine韌體優化技術、專為視覺運算（VPU）打造的AI 影像加速卡，以及符合穩定高速運算的工業級記憶體系列，為邁向智慧醫療、數位病理以及AI辨識判讀，提供高度軟硬整合的解決方案。

宜鼎藉由強大的工業級儲存技術，提供醫療系統高效的數據運算，也進一步協助建構智慧醫聯網，未來包含呼吸機、內視鏡、核磁共振機、行動醫療護理車、醫療平板電腦，護理站、病床與遠距照護系統、智慧醫療戰情室等，都將成為龐大體系之一。也因此，許多醫療應用對其解決方案與元件品質要求非常嚴苛，尤其針對個資安全防護、產品的高度穩定性與耐用性、防靜電保護功能，以及產品是否能穩定供貨等各方面，都更要求各項細節。

(工商 )