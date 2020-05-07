吳耀南特藉由康乃馨表達對「波麗士媽咪」辛苦付出的感謝及敬意，也讓「波麗士媽咪」能感受到職場的幸福小確幸。（台中市政府警察局提供／陳世宗台中傳真）

吳耀南特藉由康乃馨表達對「波麗士媽咪」辛苦付出的感謝及敬意，也讓「波麗士媽咪」能感受到職場的幸福小確幸。（台中市政府警察局提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，警察不僅要兼顧本業交通與治安任務，更全力協助多項防疫工作，相當的辛苦，本週就是母親節了，防疫期間不忘感恩；台中市政府警察局第四分局特別提前歡慶母親節。分局長吳耀南說，波麗士媽咪們身兼母職，不只為家庭，也為了警察治安、交通工作犧牲奉獻，祝福全天下辛苦媽媽們「母親節快樂」！

警方指出，目前有越來越多的女性投入警職並身兼母職，平時維護治、交安工作，扮演人民保姆角色，但脫下制服回到家，即轉換為另一個角色--「媽媽」。

分局長吳耀南有感「波麗士媽咪」工作家庭兼顧的辛勞，蠟燭兩頭燒，提前贈送康乃馨花束及感性香水，希望這朵充滿感恩意義的花朵，能激勵「波麗士媽咪」的工作士氣，在忙碌之餘，也希望媽媽們不忘珍愛自己，每天都能美美的，散發自信與光采，當一個快樂幸福的媽咪。

第四分局偵查隊中，有7位美麗的刑事媽咪，獨占鰲頭，平時雖心繫子女，但一穿上制服，就是執行警察角色，摘奸發伏，必要時還須以勤務優先，時常要犧牲與家人相處的時間，更錯過了不少陪伴子女成長的時光，在第一線工作崗位上，剛柔並濟，戮力貢獻，毫不遜色。

吳耀南特別藉由康乃馨表達對「波麗士媽咪」辛苦付出之感謝及敬意，也讓「波麗士媽咪」能感受到職場的幸福小確幸。

「天下的媽媽都是一樣辛苦！」從黎明派出所的資深工友劉淑春身上，即可印證，她已在警察機關服務滿35年，她同時也是3名孩子的依靠，辛勤拉拔孩子長大的偉大母親。母親節將至，鑑於其多年來為家庭的付出及為警察同仁辛勞奉獻；吳耀南分局長親自至派出所獻上康乃馨及神秘小禮物致敬，肯定及表揚她長久以來為黎明派出所內務及環境的辛勞付出。

劉淑春女士說，當年因緣際會下，18歲便成為警察局的工友轉眼已30餘載，親眼見證黎明派出所從鄉下5人小所，隨著人口移入及南屯區的發展，已擴編為40多人的繁重派出所；這裡的民風依然純樸，在警察同仁的努力維護下，讓良好的治安能一直延續下去。

劉淑春平時工作是替派出所同仁做環境整理及發送公文，也協助派出所分擔總務工作，協助購買文具，偶爾也會自掏腰包買水果讓同仁及洽公民眾享用；她因已年滿50歲，體力負荷越來越大，加上長年風濕性關節炎的疼痛，一度曾萌生去意，想提早退休，但想到派出所的好同事，多年來的互相扶持，以及分局長的照顧，更不能輕易言退！

吳耀南長表示，母親偉大的愛是支持社會安定祥和的重要力量，而波麗士媽咪們身兼母職，不只為家庭，也為了警察治安、交通工作犧牲奉獻，相當令人感佩，值此溫馨佳節，祝福全天下辛苦的媽媽們「母親節快樂」！

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(中時 )