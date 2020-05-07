鑄件大廠永冠-KY第一季出貨及合併營收均受新冠肺炎疫情影響，均比去年同期衰退26％以上，本業及稅後再度出現虧損，稅後淨損1.13億元，每股虧損從去年1.00元擴大為1.06元。永冠規劃4月出貨1.4萬噸以上，第二季出貨可望優於第一季。

永冠第一季出貨噸數24,222噸，比去年第四季減少47％；也較去年同期減退26％。首季合併營收11.30億元，比去年第四季減少49％；較去年同期減少27％。其中再生能源類營收佔比達60.7％、注塑機17.7％、產業機械21.6％。

永冠第一季毛利率受新冠肺炎疫情影響，從去年第四季20.6％降至11.2％，減少9.4％；也較去年同期14％，減少2.8％。營業淨損從去年同期0.38億元擴大至1.11億元，稅後淨損1.13億元，每股虧損1.06元。

永冠表示，再生能源類客戶反映，今年陸上及離岸風電需求量目前仍維持原目標不變，並希望永冠持續趕製產品交貨。但注塑機以及產業機械客戶則反映，受終端市場需求不佳放緩相關機械設備投資進而減少產品需求。

永冠今年出貨目標訂為18萬～19.6萬噸，永冠表示，新冠肺炎疫情是否會對永冠今年出貨目標產業影響，還需持續觀察國際情勢再做判斷。目前印度地區客戶表達當地持續延長疫情管控措施而延後交貨，客戶強調訂單量維持不變，但希望永冠在印度政府解除封城令後儘快出貨。

永冠強調，永冠今年第二季在手未生產訂單量尚處於歷史高位，產能已回復正常，將全力趕製客戶所需產品。而在原物料價格方面，生鐵需求下降，價格也著向下跌走勢。

(工商 )