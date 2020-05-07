美股周二衝高後壓回，從大漲420點殺尾盤收漲133點，主要是川普表示，美國必須儘快重啟經濟，即使有更多人染疫也在所不惜，美股因而大漲，但尾盤卻因Fed副主席對經濟萎縮表示悲觀，導致指數拉回；Fed為何要潑冷水？理由只有一個，即年底要大選，川普政府先對經濟打預防針。

最近有很多外資報告都針對台股重量級個股降評，其理由就跟Fed觀點一樣，下半年需求起不來、終端消費不樂觀等等，先做悲觀預期導致外資賣壓不斷，加上指數自低檔反彈上來波段漲幅已大，原本就有整理的要求。

周三電子類股成交比重跌落6成以下，反映出市場對於電子股的疑慮，主要是國際盤近期波動大，加上電子類股跟終端消費景氣息息相關所致，資金逗留在防疫概念股不退燒，該族群已經走向「軋空頭」結構，除非真的退燒，否則投機力無法回歸電子。

從Fed對經濟的示警，可知市場對下半年的期待都不高，這是好事，如果下半年需求優於預期，則股市的反應將更積極；同理，電子個股被降評後，如果景氣不如預期悲觀，則股價反而容易強彈，現在讓電子類股賣壓先釋出，有利於後續股價的正面發展。

(時報資訊)