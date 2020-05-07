美股消息面：

1.美國能源資訊局（EIA）公布，美國上周原油庫存增加459萬桶，少於市場預估的增加775.9萬桶。上周汽油庫存減少315.8萬桶，市場預期為增加4.3萬桶。餾分油庫存增加951.8萬桶，市場預期增加290萬桶。上周美國煉廠產能利用率上升0.9個百分點，每日原油進口量增加16.6萬桶。

2.美國人力資源服務公司ADP公布，美國4月民間就業減少2023.6萬人，雖少於市場預期的減少2055萬人，但仍創下歷史新高。3月數據由減少2.7萬人，下修為減少14.9萬人。ADP表示，這次調查採用截至4月12日的數據，未能全面反映新冠肺炎疫情對整體就業的影響。

3.美國上周原油庫存增幅小於預期，但美國儲油設施接近飽和的憂慮揮之不去，周三原油市場湧現獲利了結賣壓，紐約6月期油收跌57美分或2.3%，為每桶23.99美元。倫敦布蘭特7月期油收跌1.25美元或4%，為每桶29.72美元。

4.美國40多州準備逐步解除封鎖措施，投資人的風險偏好增強，加上美元走強，以及冶煉廠復工將提高黃金供應，周三紐約6月期金收跌22.1美元或1.3%，為每盎斯1688.5美元。

(時報資訊)