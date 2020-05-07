新冠肺炎疫情目前仍肆虐全球，近期巴西、俄羅斯等國確診人數不斷飆升，也讓各國政府抗疫表現備受關注。據一項新加坡的最新調查顯示，在全球23個國家中，大陸人民對政府處理肺炎疫情滿意度最高。讓不少網友驚呼，「還以為第一名是越南」。

據獨立民調機構「Blackbox Research」與「Toluna」合作，6日公布的一項線上民調，結果顯示，在整體評分與排名中，大陸拿下全場最高85分，奪下第1名、緊追在後的越南以77分拿下第2名、印度雖拿下第3名，但分數落到59分，第4名則是馬來西亞獲得58分。

第5名則是由中華民國(台灣)獲得，拿下50分。同處亞洲的新加坡拿下第8名、南韓第10名、香港第11名、日本12名、德國拿下15名。

調查指出，美國、澳洲、與德國、義大利、英國、法國等西歐國家在此次抗疫表現並不佳。且均低於全球平均水平。讓人較為意外的則是日本，在此次評分吊車尾，只拿到16分。

此次調查係透過四個關鍵績效指標「國家政治領導、經濟領導，社會與大眾傳播媒體」，進行評估調查。調查期間為4月3日至19日進行，調查範圍為全球23個國家1萬2592人，年齡為18至80歲。統計誤差為3-6%。

網友們看完這項民調紛紛留言，「還以為第一名是越南，越南這次防疫不錯」、「第一名好意外」。

(中時電子報)