大陸A股「股王」貴州茅台6日股價收在1300元人民幣，漲幅達到2.71%，再創歷史新高，市值已來到1.63兆元人民幣。多家券商更樂看其後市，首次將目標價調高至1500元人民幣以上。

陸媒報導，4月22日，貴州茅台股價曾在盤中衝上1249.5元人民幣，刷新2019年11月19日的歷史最高紀錄，而6日再度創下新高，成功突破1300元人民幣。

其實貴州茅台股價在3月跌破1000元人民幣後，股價隨後一路上漲。3月19日跌至996.1元人民幣的低點後，30個交易日股價大漲了30.5%，市值大增3820億人民幣，平均每個交易日增加近百億元人民幣。

從業績來看，貴州茅台的營收獲利依舊穩健，似乎未受到疫情影響。財報顯示，2020年第一季度，貴州茅台實現營業總收入252.98億元人民幣，年增12.54%，營業收入244.05億元人民幣，成長12.76 %；淨利潤130.94億元人民幣，年增16.69 %。

券商看好其後市，紛紛調高其目標價，中信證券、花旗、中金等多家券商將目標價升至1500元人民幣以上。除了股價衝上新高，茅台價格也水漲船高，近期茅台酒批價已經突破每瓶2200元人民幣。

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(中時電子報)