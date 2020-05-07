「軍中情人」陳明真當年以清秀氣質迷倒千萬少男，現年53歲的她，依舊是美魔女一枚，不過看起來光鮮亮麗的陳明真，當年的求子路其實很艱辛，陳明真就向媒體透露，她曾做試管嬰兒長達5年期間，體重狂增15公斤，陳明真氣餒嘆：「全身都腫腫的」。

陳明真與音樂人老公季忠平婚後積極求子，終於在2014年迎來雙胞胎兒子，陳明真為了懷孕，做了長達5年的試管嬰兒，根據《三立新聞網》報導，陳明真打排卵針，也導致她身形發福，她當年就胖了15公斤以上「身體都是腫腫的，那也是會讓人蠻氣餒」，加上陳明真當時仍有表演工作，如何在身材與求子取得平衡，也讓她頭疼不已。

除了身形發福外，陳明真也給自己過多的期待與壓力，所幸她經過20多次試管嬰兒後終於懷孕，雖然陳明真的求子路有不少辛苦與挫折，不過陳明真在網上每談到一對兒子都是滿滿母愛，有子萬事足的她散發滿滿幸福感。

(中時電子報)