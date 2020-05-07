嘉義殺警案一審判凶手無罪，輿論嘩然，但民間司改會近日卻利用殺警案的民憤，要求政府實施陪審制，揚言不實施陪審制，明天要發動民團包圍總統府及立法院。檢改團體「劍青檢改」7日發表聲明，痛批司改會刻意誤導焦點，是「馮京當馬涼」，並批評司改會董事長林永頌自稱曾與司法院高層「協商」，其間有無違反《遊說法》規定辦理，要求林出面說清楚。

劍青檢改表示，嘉義地院判決殺警被告無罪，原因是刑法保安處分規定太過老舊，監護上限只有5年，法官「巧婦難為無米之炊」。美國加州對無罪的殺人精神病患，可判送精神病院同等法定最重本刑，紐約州和德國的監護隔離甚至沒有期限。當前解決方案，該是學習先進國家，盡快修正刑法，延長監護期限，而非趁亂偷渡無關的陪審制，愈搞愈糟。而民間司改會不去提議修刑法，卻跳針說要陪審制，這對台灣有幫助嗎？

劍青檢改強調，民間司改會一貫主張廢死，經常高喊有罪冤枉，力爭再審改判無罪，謂之「保障人權」。如今法官判決無罪，司改會卻動員上百民團包圍立法院，疾呼速採陪審制，請問司改會是否反對該無罪判決？是否借助民憤之機，趁亂推動陪審制？

劍青檢改說，民間司改會董事長林永頌曾稱，他與司法院進行協商，雙方已達成參審陪審兩制併行共識，且已研擬條文完成，毫不遮掩大言介入修法。單一民團竟能長驅直入司法院與院長、祕書長平起平坐？平等「協商」完成陪審制修法草案細節？是否有依《遊說法》第13條、第14條、第17條辦理「遊說登記」及「遊說者申報」？身為法律團體應當說明清楚。

劍青檢改呼籲，司改會若不認為殺警案法官錯判，便不應利用此一民憤機會偷渡陪審，建議其他民團認清事理。陪審制不能解決殺警無罪問題，誤導亂推反而釀成更大災難。

(中時 )