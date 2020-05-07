實施口罩實名制以來，健保藥局協助販賣口罩已經長達2個多月，新北市長侯友宜7日在防疫會議表示，藥局讀卡機等耗材耗損嚴重，別讓藥局做事還了錢，他已指示衛生局補助新北市每間藥局2000元補助，感謝他們為防疫的努力。

侯友宜說，社區健保藥局非常辛苦，每天最少服務兩百人次，新北至今已發了6500萬片口罩，中央對新北市1133家藥局耗材都沒有補貼，只補貼每天工作費800元，藥局夥伴很辛苦，不應該讓他們自行負擔耗材損耗。

(中時 )