送暖！新北健保藥局添購耗材 侯友宜：每間補助2000元 09:312020/05/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 送暖！新北健保藥局添購耗材 侯友宜：每間補助2000元。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 實施口罩實名制以來，健保藥局協助販賣口罩已經長達2個多月，新北市長侯友宜7日在防疫會議表示，藥局讀卡機等耗材耗損嚴重，別讓藥局做事還了錢，他已指示衛生局補助新北市每間藥局2000元補助，感謝他們為防疫的努力。 侯友宜說，社區健保藥局非常辛苦，每天最少服務兩百人次，新北至今已發了6500萬片口罩，中央對新北市1133家藥局耗材都沒有補貼，只補貼每天工作費800元，藥局夥伴很辛苦，不應該讓他們自行負擔耗材損耗。 (中時 ) #藥局 #耗材 #口罩 #補助 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 機場喝咖啡卻染疫 沒戴口罩成關鍵 04:102020/05/03 生活新聞 路邊超兇口罩妹竟是美乳系女星 網掀暴動 21:312020/05/03 星奇 太熱口罩戴不住 專家︰視情況可摘 04:102020/05/04 話題觀察 無需隨時戴口罩 3種情況下例外 04:102020/05/04 話題觀察 陸五一出遊 三分之一脫口罩 04:102020/05/04 話題觀察 疫後，戴口罩是一種禮貌 04:102020/05/04 時論廣場 口罩寄國外親友卡關三周 民眾直批「政府流程要命」 19:152020/05/04 生活 口罩千萬別這樣戴！國中生驚傳猝死 15:552020/05/04 生活 嘉市超前部署 口罩資訊透明化 04:102020/05/05 地方新聞 務必戴口罩 國中會考 基隆考生需穿校服應試 04:102020/05/05 地方新聞 生活熱門新聞 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 為何防疫優秀紓困卻一團亂 網一針見血：問題都在他身上 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 防不勝防？好市多鞋區遍地空盒 內行揭真相 - 生活 10萬紓困貸款已核准3.5萬件 勞動部洩撇步：這樣辦最快 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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