美國東西方研究所高級研究員馬克·瓦倫西亞在《南華早報》撰文指出，新冠病毒疫情期間，大陸在南海的行為受到猛烈抨擊，大陸的確沒有停止活動，可是南海其他主權聲索國與商業夥伴，一樣沒有停止活動，包括頭號譴責大陸的主力和戰略競爭對手美國，亦復如此。他引述大陸評論家的話說：「過去幾周的情節顯示，中國正利用疫情期間別國無暇他顧時，凸顯在南海的堅定自信……（但是）在新冠疫情期間，中國的行為其實並無變化。」

大陸觀察者網7日引述瓦倫西亞的話說：「如果說有什麼變化的話，那就是中國在疫情期間繼續進行這些活動，會讓觀察家比平時更加憤怒。」

文章指出，疫情期間，大陸艦船捲入數起事件。一是一艘越南漁船在大陸聲稱擁有主權的西沙群島附近沉沒，評論者聚焦於此並與其他事件混為一談。

二是，陸越關於西沙群島的爭端，與大陸對南沙群島的主權主張不同，並與「九段線」歷史性權利主張分開。目前只有大陸、台灣和越南對西沙群島的主權歸屬存有爭議。然而，美國國務院和評論者將此事件與大陸在南沙群島的行動掛勾，並引北京在南沙島礁建立新的「觀測站」為例批評大陸。

三是指摘大陸的地震勘測船「海洋地質八號」「非法」出現在越南和馬來西亞聯合劃定的擴展大陸架範圍內。但是，大陸艦船只是在行使航行自由的權利，這與美國海軍對大陸進行威嚇性行動時採取相同邏輯。馬來西亞海事執法機構負責人也表示：「我們不知道其目的，但這艘船並未開展任何違法活動。」

四是大陸漁船聚集在中業島附近，也招致了批評，菲律賓聲稱擁有這個島的主權並早已占領了該島。然而，大陸也聲稱擁有該島及其12海里領海的主權，大陸的船隻同樣有權駐紮。

此外，去年12月，至少63艘大陸漁船和2艘海警船進入了印尼宣稱擁有主權的曾母群島專屬經濟區，也遭印尼激烈抗議，並派出了軍艦和噴射機。

美國國務院當時敦促大陸，將重點放在「支持國際間合作共抗全球疫情，停止利用疫情期間別國無暇他顧的時機為本國謀利。」但這種表述非常虛偽。因為美軍一直從太空、空中和海上監視、探測威脅著大陸。美國海軍也繼續進行航行自由行動。

(中時 )