臺企銀（2834）統籌主辦台康生技（6589）5年期總金額10.5億元聯貸案，在彰銀、農業金庫、台中銀、永豐銀及合庫共同參與下順利完成募集，6日由董事長黃博怡代表與台康生技簽約，募集資金將用於償還金融機構借款、購置機器設備及研發費用周轉金所需。

台康生技主要從事生物相似藥、新藥研發及生技藥品委託開發與生產服務（CDMO）等業務，擁有生技藥品開發技術能力及完整設備，並成為台灣首家通過日本厚生省PMDA查核取證的生物藥製造廠，為兩岸三地唯一1家、也是亞洲少數獲查核通過者。

為提供客戶更好的專案委託服務，台康生技從國內外招攬專業人士，加強技術端的創新能量及專案管理的規畫暨服務，期盼提供的不只是單一項目的服務，而是世界級生技藥品及生物相似藥開發案的全方位解決方案廠商。

臺企銀表示，未來將持續落實政府政策，推動都更、綠能、銀髮及文創金融，提供客戶更優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。

(時報資訊)