新冠肺炎肆虐全球，學術界與民間企業積極投入防疫。由聯齊科技參與成功大學資訊工程系及醫學院護理學系研發的「智慧手環體溫預警系統」近期正式導入成大醫院內科病房，以「科技」結合「照護」，為防疫超前部署。

這套體溫預警系統首先應用於前線醫護人員，可供醫療單位即時監測手環配戴者的體溫及心跳，並透過人工智慧（AI）演算法分析，及早發現體溫異常變化者，持續關懷第一線醫護人員健康狀況。未來，此系統也預計推廣至各大醫療院所及大型商辦，讓企業能提前部署，在疫情中維持企業營運。

在科技部前瞻司、成功大學與成大醫院的支持下，國立成功大學護理系柯乃熒特聘教授、成大醫院柯文謙副院長、成大感染科陳柏齡副教授、資訊工程所莊坤達副教授、資訊工程所高宏宇教授及數學系舒宇宸副教授組成的「跨領域智慧防疫團隊」，成功研發「智慧手環體溫預警系統」，除水平整合成大醫學院及電機資訊學院的學術及醫療資源外，也攜手聯齊科技開展手環通訊技術的合作，透過雲端手環數據追蹤，為前線防疫增添一層屏障。

聯齊科技專注於物聯網通訊技術，是台灣第一家打入日本電力市場的廠商。其在體溫預警系統的建置中，扮演資料搜集及傳遞的角色，透過自行研發的物聯網閘道器經由藍芽串接智慧手環，取得手環配戴者的位置資訊及體溫、心跳生理數據，即時上傳雲端預警系統進行動態監測、分析及預測，同時也能精準掌握手環配戴者的人員接觸紀錄。

聯齊科技產品總監小長井教宏表示，面對疫情除了醫療的照護之外，更可結合專業與科技，挖掘出更多物聯網技術的應用情境。目前聯齊正為這套系統的商業化做準備，未來除優先應用於台灣外，也預計輸出到日本等海外國家，為防疫外交貢獻一份心力。

(工商 )