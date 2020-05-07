台灣防疫成效至目前為止，不僅國人滿意，也獲國際不少肯定，其中疫情中心指揮官陳時中更被視為是關鍵人物。不過，陳時中昨面對外媒詢問，卻「坦承」自己有三件事沒做好。

外交部6日與指揮中心舉行國際記者會，綜合媒體報導，針對外媒詢問指揮中心自覺防疫百日以來，曾遇哪些錯誤或做不好之處？陳時中表示，有三件事沒做好。

口罩。（新華社資料照片）

陳時中說，第一是口罩之亂，因民眾恐慌引發搶購、囤貨現象，當時正值過年期間，只能釋出戰備口罩應急，但遇上過年停工，導致後續戰備口罩不足的情況。之後推行實名制加上成立國家隊，透過適當配額及加強生產，一個月後穩定提供口罩，並以醫療單位為第一優先，也讓感控情況較好。

第二，歐美邊境管制速度過慢。陳時中認為，國內有感歐美疫情會發生變化，但沒有想到會這麼快，因此邊境措施相當急促，也造成相關人員不便，所幸一週內就上軌道，而在尚未實施管制前返國民眾，也積極召回，讓到社區的個案降到最低。

第三則是海軍染疫風暴，陳時中說，過去軍隊、船艦遠航並沒有可精確診隊的儀器或物資，軍官要做出判斷也有難度，敦睦艦隊返台後官兵下船趴趴走，3天空窗期也讓染疫者進入社區。所幸未造成社區感染，一方面是因軍隊有口罩措施，並馬上採取隔離，也讓疫情傳染相對沒那麼嚴重，病毒進入社區的機會也大幅降低。

(中時電子報)