根據美國媒體報導，NBA總裁席爾佛和球員工會主席米歇爾將與所有球員進行電話視訊，聽取所有人的心聲，並且回復大家的疑問與建議。

NBA聯盟已允諾球團開放訓練場館提供球員訓練和練習，但必須遵守社交距離以及防疫措施，目前七六人已率先開放，金塊、拓荒者和騎士也決定在本周六開放，還有些球隊選擇在下周開放。

席爾佛至今還沒放棄復賽的可能性，因為如果賽季就此取消的話，粗估將損失10-20億美元，而且15日起聯盟員工和球員減薪25%，對於一些只能領底薪的球員而言無疑是重大打擊。

(中時 )