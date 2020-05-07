NBA》總裁席爾佛將與球員進行電話視訊 09:342020/05/07 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NBA總裁席爾佛將與各隊球員進行電話視訊會議，聽取球員們的心聲和建議。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導，NBA總裁席爾佛和球員工會主席米歇爾將與所有球員進行電話視訊，聽取所有人的心聲，並且回復大家的疑問與建議。 NBA聯盟已允諾球團開放訓練場館提供球員訓練和練習，但必須遵守社交距離以及防疫措施，目前七六人已率先開放，金塊、拓荒者和騎士也決定在本周六開放，還有些球隊選擇在下周開放。 席爾佛至今還沒放棄復賽的可能性，因為如果賽季就此取消的話，粗估將損失10-20億美元，而且15日起聯盟員工和球員減薪25%，對於一些只能領底薪的球員而言無疑是重大打擊。 (中時 ) #疫情 #NBA #席爾佛 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》有望開放觀眾 疫指中心鬆口初步放250人 15:162020/05/03 體育 是否有限度開放 藍綠議員不同調 04:102020/05/04 生活新聞 中職擬開放250名觀眾進場 04:102020/05/04 運動天地 WSBL 明閉門開打 04:102020/05/05 運動天地 NBA》詹皇是非多 曾遭爆偷吃碧昂絲 08:052020/05/05 體育 NBA》籃網老闆蔡崇信：是否復賽球隊態度不一 10:192020/05/05 體育 校園何時開放？ 盧秀燕：市府滾動式檢討是否開放 12:012020/05/05 生活 前群創副董蕭志宏 轉任冠捷副總裁 13:362020/05/05 財經 NBA》白面刺客庫柯奇 守住公牛第6冠 14:252020/05/05 體育 NBA》喬丹玩牌霸氣 巴克利印象深 15:532020/05/05 體育 體育熱門新聞 NBA》為何放棄喬丹？Adidas錯失百億商機 - 體育 NBA》獨行俠曾招攬喬丹大帝 可惜卻被巫師攔胡 - 體育 《時來運轉》因應新冠疫情衝擊 運彩變出新玩法 更有趣更刺激 - 體育 撐不住了！ 世界田總要求國際奧會提供金援 - 體育 NBA》研究新冠肺炎疫苗 塞爾提克老闆捐百萬美元 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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