江啟臣改革第1槍，開向黃復興黨部，不只引發軍系大老反彈，也讓黨內老少兩派的矛盾台面化。

國民黨新任主席江啟臣上任後，首要就是黨內人事改組，其中黃復興黨部啟動有史以來最大的人事換血，9成支部主委全換新，最引起外界熱議。江啟臣如此大動作處理黃復興黨部，能否讓國民黨徹底擺脫被黃復興綁架的老問題？

1956年成立的黃復興黨部，被稱為國民黨的「黨中之黨」，也是國民黨內唯一尚未解散的特種黨部，由於成員凝聚度與動員力強，一直被外界稱為「鐵桿部隊」。

軍系大老危機感加重 也有人力挺黃復興人事案

只是，軍系大老的軍階比臧幼俠高上不少，推動黨務時若開口「要求學長做事」豈不尷尬？外界不禁聯想，朱立倫任黨主席時期，任命陸軍2級上將戴伯特為主委都鎮不住黨部，臧幼俠如何穩住黃復興，黨內已有不少質疑聲浪，傳軍系大老對黃復興體系存亡產生危機感，也憂心國民黨改革失敗。

不過，也有人跳出來力挺江啟臣。黃復興黨部前副主委韋渝惠在臧幼俠人事案確定公開表明心跡，「炎黃子孫復興中華，黃復興黨部是中央的鐵衛部隊，沒有內鬥、完全沒有內鬥」，他在受訪時表情嚴肅，否認黃復興醞釀集體閃退。

「年輕化」一直是國民黨討論內部改革的老議題，這回黃復興支部主委年齡層降到平均年齡60歲，所謂的「年輕化」仍有些諷刺，但現年已76歲的黃復興黨部前主委金恩慶說，「現在很多人都不願意接這個職位」。

年輕化虛晃一招？ 誰推臧幼俠才更有戲

國民黨這回不只黃復興黨部主委易人，支部主委也大幅換血。據熟悉臧幼俠的人指出，決定1次換掉多數支部主委也有點「新官上任3把火」意味，正面抗衡黨部內的不滿聲浪。

任期只有1年多的江啟臣，被稱為國民黨史上最弱勢黨主席，扣除黃復興，22個地方黨部主委中，卻只換掉5位，知情人士坦言，「主要原因還是黨中央沒錢又沒人，要求留任還要承諾下屆參選縣市首長等公職，要馬上全面年輕化沒這麼容易。」。

近來，國民黨內對於黃復興的轉型討論頗多。退役上將陳鎮湘曾向黨中央提出要找回失聯黨員，臧幼俠也說找回近20萬名失聯黨員是重要任務。不過，52歲「最年輕的支部主委」退役少將于北辰卻指出，現在目標不該是「找回失聯黨員」，如何拉攏現役軍人入黨才是重點。

「黃復興的問題，其實就是國民黨的問題」，黨內人士一針見血地說，黃復興的特質就是忠貞愛黨，但如果國民黨繼續弱化，還有什麼號召力吸納黨員？...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)