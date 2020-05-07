鐵路警察李承翰遇刺殉職，一審以凶嫌精神疾病判決無罪，蔡總統、行政院長蘇貞昌都表達「支持上訴」。不過國民黨中常委高思博直指等政要「支持上訴」是「空泛的網路語言，毫無實質意義」；他直言政府各部會和立法院應針對思覺失調症加速研修相關法令，建構適當的醫療監護機構，才能消弭全民的恐慌，少說「垃圾式的廢話」。

台灣新冠肺炎疫情目前仍處於外弛內張的局面，高思博在本週的廣播節目、臉書直播，都以殺警案官司為最主要的話題，因為全國民眾都因政府對思覺失調症衝擊社會，再次表現出臉書治國的老套，讓大家陷入莫名的治安恐懼，擔憂不被有效約束的患者會隨時攪亂人民的身家安全。

高思博說，小燈泡女童被王嫌當街砍頭斃命的官司，剛於4月16日判決無期徒刑，社會已是一片忿忿不平地聲浪，4月30日接著由嘉義地院判決兇嫌鄭某無罪，兩件思覺失調症殺人判決量刑的落差出乎想像，難怪社會的議論始終無法平息。

法律博士高思博從法律觀點分析，王某殺人時完整計畫，動刀時意識清醒，所以判有罪，而鄭某殺人時意識不清楚，所以判無罪，但對人民來說，卻是無法理解更難以接受，尤其鄭某若非無財力付交保金50 萬或1百萬元，否則就有機會保釋在外趴趴走？司法保障人民身家財產的用意將蕩然無存。

他說，依法論法，輿論不解的是：思覺失調者殺人事實卻讓被害人和家屬承擔有罪或無罪的截然不同後果，合理嗎？監護 (保安處分)限定5年，足夠嗎？鄭某期滿後去哪裡？誰能保證此後就不會再危害社會治安？有待司法和行政部門提出負責任的答案。

對於蔡總統、蘇揆等不少政治人物表達「支持上訴」，高思博說，每次類似案件發生後，政府和民表就興起檢討修法的聲浪，小燈泡案判決後就是如此；這次政要們又在臉書貼文修法，甚至說「支持上訴」，他認為「空泛的網路語言，毫無實質意義」，其實上訴與否純係檢察官和家屬的認定，何況台灣目前並無監護的相當處所，政府該加速籌設監護專屬的醫院、建立多方精神鑑定制度，少說些垃圾式的廢話。

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(中時 )