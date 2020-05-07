大陸高階通用型空壓機製造廠力達-KY因4月大陸廠復工後，出貨逐步提升，需求從谷底回溫，4月合併營收不論以人民幣或新台幣計價均比3月成長，仍比去年同期衰退。不過前4月合併營收不論人民幣或新台幣計價均比去年同期衰退48.0％以上，今(7)日股價小漲0.05元而以32.40元開出。

力達4月合併營收人民幣0.67億餘元，月增30％，年減32.93％，折合新台幣計價2.86億餘元，月增28.7％，年減37.99％。前4月合併營收人民幣1.98億元，年減48.02％，以新台幣計價8.5億元，年減51.19％，三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收佔比分別是28.8％、54.8％及13.7％。

力達指出，中國製造業採購經理人指數(PMI)由3月52.0降為50.8，顯示疫情在大陸以外地區快速擴散，全球經濟出現萎縮，中國大陸製造業面臨以外銷出口為主的經貿挑戰。惟中國正加速提振內需等各項財政措施，各省份經銷商皆已全面復工，目前上下游缺料缺工影響也獲得改善。外銷則因有些地區受運輸控管，目前有緩步開放趨勢，靜待海外疫情緩解。

力達表示，產業快速轉型，力達認為，市場需求調整產品線及提高研發能力才是關鍵，今年將持續推動螺桿主機全面自製化，並主攻E系列永磁變頻螺桿機、兩級壓縮變頻螺桿兩項新節能高效產品，提升獲利能力。

(工商 )