花蓮東大門夜市在清明湧入人潮，被列入警示熱點，在五一連假又被交通部1968指為警示地區，有攤商指出，旅客誤以為到過東大門夜市，都要被隔離，害生意一落千丈，花蓮縣府觀光處副處長張志翔指出，已向觀光局爭取將東大門夜市及怡園渡假村解除警示，當地攤商的防疫措施很嚴謹，請民眾放心前往。

花蓮縣議會於6日召開紓困專案會議，東大門夜市攤商喊話，希望縣府能多宣導，消除外界疑慮。

生意一落千丈攤商苦

張志翔指出，連假期間，1968系統的東大門夜市都顯示人潮正常的綠燈，根據統計，最多同時僅2000多人，不到總量管制5000人的一半，在連假過後已爭取剔除警示點，希望攤商共體時艱。

張志翔表示，清明連假期間中央示警確實造成外界誤解，被列為熱點後，來自西、北部的旅客就認為很危險，不願意前往東大門夜市遊玩，觀光處早已加強管制措施，在4個出入口加裝紅外線熱像儀控管，並採最多5000人的總量管制。

另外，在共食區除將用餐距離加大外，也針對桌椅加強消毒，更要求攤商都全部佩戴口罩，不僅保護在地市民安全，也讓外來遊客安心。

怡園渡假村爭取解禁

怡園渡假村總經理陳義豐指出，怡園為混和型園區，以住宿區為主，最多可以容納400人住宿，而遊憩區可達數千人，但在連假期間園區住宿最多才200人，中央竟將渡假村3萬9千坪的園區，全部列入警示，對此，縣府也認為不合理，並協助向中央爭取解除。

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(中時電子報)