彰化一名17歲少年透過人力仲介到桃園做鐵工，沒想到慘遭詹姓雇主毒打、電擊棒虐待、射空氣槍以及餵吃狗屎等等，囚禁3個多月；少年被救出後，截肢3指，身上布滿如蜂窩般的彈痕。少年母親聲淚俱下表示，自己獨自扶養孩子，平時到麵攤工作，如今詹男雖已被收押，但同夥很多，希望大家可以保護他們母子倆。

少年獲救後淚訴，詹男得知自己想要離職，便與其他人拿空氣長槍裝BB彈射他，甚至用已通電的電線電擊，或者持球棒揍人，平時幾乎沒飯吃，因此連逃跑的力氣都沒有。他表示，被囚禁期間，為了不讓家人擔心，還在電話裡假裝自己過得很好，只是因為工作忙碌，所以無法回家過年。

全案直到近日才曝光，彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成表示，經訊問後，認定24歲詹姓男子、24歲李姓女子及28歲黃姓男子涉犯殺人未遂、重傷害、私行拘禁及違反人口販運防制法等罪嫌，有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，少年的母親是越南外配，父親在他3歲時就因車禍去世，因此自小都由母親獨自扶養長大；而孝順的少年看著母親在麵攤工作，每個月僅領一萬元微薄收入，相當不忍心，才會想減輕家裡負擔，透過仲介公司上班賺錢，沒想到卻遇上不良雇主。

根據《自由時報》報導，少年母親透露，現在詹男等人已經被法官裁定收押禁見，可是外面還有許多黨羽，母子倆甚至曾收到「警告」，讓他們相當害怕，因此希望警方能協助保護。

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(中時電子報)