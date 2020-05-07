女子情緒不穩到海水域場散心，卻疑似溺水，安檢所人員獲報前往救援。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

台中29歲江姓女子因感情因素心情不好，6日前往苗栗縣通霄海水浴場散心，一時情緒激動竟獨自走向海中，疑似溺水躺在沙灘躺上一動也不動，通霄安檢所下午2點多接獲民眾報案立即前往救援，安檢所人員安撫江女情緒後，通報警消協助處理並聯絡家屬帶回。

中部分署第三岸巡隊通霄安檢所，6日下午2點多接獲民眾通報，通霄海水浴場有女子行為異常，獨自一人走向海中疑似溺水情形，通霄安檢所所長許嘉達立即率所內人員攜帶救生裝備前往現場，發現1名女子躺臥於沙灘，全身溼透，情緒相當不穩。

安檢所人員就怕江女再有輕生行為，先喚醒她後，由安檢所女性同仁攙扶女子離開，並沿途溫情喊話安撫她的情緒，女子上岸後仍哭到久久無法自拔，安檢所人員通報消防局通霄分隊及通霄派出所到場協助處理，救護人員初步檢視女子無外傷、生命徵象穩定，最後由警方通知家屬帶回。

中部分署第三岸巡隊表示，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，如張老師專線1980、安心專線1925諮詢，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生；若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」服務專線，海巡人員將提供各項服務及救助。

(中時 )