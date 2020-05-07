工控記憶體模組廠宜鼎(5289)受惠醫療與5G相關需求強勁，2020年4月營收7.24億元，創歷年同期新高，1~4月營收27.56億元同創歷年同期新高，比去年同期成長達10.98%。

宜鼎4月營收7.24億元，月減2.33%，但年增率達29.41%，帶動今年前4月營收達27.56億元，同創新高，且較2019年同期增加10.98%。

不畏新冠肺炎疫情衝擊全球，宜鼎第一季營收已經創下單季歷史次高且為歷年同期新高，在4月營收續旺挹注，今年前4月營收創下歷史同期新高。

宜鼎主攻工業控制市場，在日前舉行的法說會對今年展望穩健。董事長簡川勝表示，2019冠狀病毒疾病疫情對營運影響不大，第二季展望不悲觀。簡川勝表示，有些客戶訂單確實因疫情影響而延遲，不過，醫療、5G與安全等需求增加，整體市況比預期好。展望第二季，有些訂單會延遲，不過，5G等需求會增加，營運比較偏正面看待，對下半年展望也不悲觀。

(時報資訊)