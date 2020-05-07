巴西央行周三宣布調降Selic基準利率75個基點至3%，改寫歷史新低，雖然已是連續第7度降息，但該央行暗示將進一步降息，以緩解新冠肺炎疫情與相關封鎖措施對經濟造成的衝擊。

巴西央行貨幣政策委員會（Copom）周三一致通過降息決議，其中有兩位委員建議提高降息幅度。市場普遍預期巴西央行此次降息50個基點。

該央行在政策聲明中表示，下次會議的決定，將取決於財政狀況與經濟數據，委員會將考慮貨幣政策的最後一次調整，但調整幅度不會超過本次。

巴西已經成為新冠狀病毒大流行的新熱區，近來感染病例急速飆升，根據該國衛生部的數據，過去24小時內，巴西新冠肺炎確診病例新增10,503人，改寫4月30日創下單日新高記錄7,288人。新增死亡病例達615人，亦創單日新高。

截至目前為止，巴西的新冠肺炎總確診病例已經達到12萬5,218人，累計死亡病例達8,536人。該國衛生部長提出警告，應該在疫情嚴重的地區實施嚴格的封鎖措施。目前巴西多數州已經關閉非必要事業，但僅有聖路易斯一個城市實施封城令。

(時報資訊)