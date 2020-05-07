鄭姓嫌犯殺害鐵路警察李承翰一案，日前嘉義地院判決，鄭嫌因思覺失調無罪，交付監護強制治療5年，社會譁然，「恐龍法官」罵聲不絕。國民黨總召林為洲6日上午在立院司法委員會批政府要檢討恐龍法官判決，卻引爆司法院不滿，秘書長林輝煌回嗆這是「言詞羞辱」，氣氛尷尬。

立院司法法制委員會邀請司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥、衛福部次長蘇麗瓊等官員列席，就「我國社會安全網運作之現況與策進作法」進行專題報告並備質詢。

國民黨總召林為洲針對殺警案質詢，表示判決結果與民眾期待差異甚大，引起社會譁然，痛批政府應檢討「恐龍法官」判決。

司法院秘書長林輝煌回應，對此他必須嚴正聲明，絕大多數法官都兢業期勉自己，有堅毅人格，對外界批評不至於會脆弱到不行；但把判決結果不合己意的法官，動輒污名化為「恐龍法官」並不恰當，動不動就用言詞羞辱法官對台灣法治絕不是正面行為。

之後立委連番追問，林輝煌再三回應「希望各界克制，尊重司法獨立」、僅是針對「恐龍法官」一詞，隨即關上麥克風，不再作答，質詢氣氛相當尷尬。

(中時電子報)