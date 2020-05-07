三星今年第2季將投入5奈米EUV（極紫外光）量產，市場傳出已拿下繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）的下一代繪圖晶片訂單。但Digitimes報導，台積電也搶下輝達的7奈米及和5奈米GPU訂單，意味著由兩家代工廠分食，可見輝達在最新GPU的押注不小。

輝達今年5月推出新一代安培（Ampere）繪圖晶片，將採用台積電7奈米製程生產，但對手超微（AMD）早在2019年就轉向7奈米節點，可見輝達在GPU製程上不僅落後且作風相對保守，但今年情況似乎不一樣，除了推出7奈米Ampere繪圖晶片外，5奈米GPU也呼之欲出。

其實隨著台積電最大客戶蘋果轉戰5奈米，超微就擠下高通和華為海思，成為台積電7奈米第一大客戶，業界人士指出，超微藉由台積電7奈米打造新一代產品，在市場創造不少話題和銷售成績，讓輝達備感威脅，只得加快腳步追趕。

快科技報導，稍早還有消息指出，輝達今年會使用更低成本的三星8奈米、甚至10奈米，不過傳聞立馬被打臉，除了推出7奈米安培GPU之外，輝達下下代的5奈米GPU也頻曝光。要知道超微今年也不過是將GPU升級到7奈米+而已，5奈米 GPU都沒影哩。

輝達執行長黃仁勳將在5月14日的「GTC 2020線上技術大會」發表演說，預計將有更多產品預測，屆時採用台積電7奈米製程的新一代安培晶片將有更具體的說法。

(中時電子報)