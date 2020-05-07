健保藥局藥師肩負賣口罩重責，基隆市卻傳出有藥局讀卡機一天至少要插健保卡500次，造成機器耗損，基隆市府祭出補助，提供在地103家配合藥局各2000元，購買讀卡機或防疫物資，為堅守崗位的藥師們加油打氣。

基隆市長林右昌6日指出，藥局讀卡機使用頻率太高，只要提供購買讀卡機或防疫物資的購買憑證及藥局存摺帳號，經衛生局核銷後，款項可直接匯入藥局帳戶。

衛生局指出，口罩實名制已進入3.0第七輪預購，民眾可經由更多管道購買口罩，排隊購買人潮也趨緩解，但是長期、大量操作健保IC卡讀卡機，已使得機器耗損，人流增加也增加防疫物資的耗損。

藥師公會理事長黃瓊瑜也表示，自實施實名制販售以來，配合政府政策，適應民眾情緒，藥師仍秉持專業，給予民眾正確衛教觀念，請大家多支持藥師。

女兒及女婿也是藥劑師的市議員宋瑋莉昨也前往藥局感謝藥師們的辛勞，她指出，全台灣的藥局無償協助國家來防疫發放口罩，令人非常感動，除希望藥師們工作平安外，也希望民眾可以體諒藥師辛苦，一起為第一線的醫護人員加油打氣。

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(中時電子報)